92% территории Сирии освобождено от "Исламского государства"

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Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от террористов запрещенной в России организации "Исламское государство". Около 8% страны остается под контролем боевиков. За неделю авиация ВКС России уничтожила более 1260 объектов террористов.

Порядка 92% территории Сирии освобождено от террористов запрещенной в России организации "Исламское государство", об этом сообщает официальная газета Минобороны "Красная звезда".

Неделю назад этот показатель составлял 91,6%. Теперь контроль боевиков распространяется лишь на 8% территории Сирии.

Газета сообщает, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за неделю совершила в Сирии более 500 боевых вылетов, из которых более 130 — беспилотные. В результате уничтожены более 1260 объектов террористов.

Ранее Минобороны отметило, что, терпя поражения в Сирии, "Исламское государство" постепенно расширяет захваченные территории в Ираке.

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