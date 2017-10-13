Россиянам дадут возможность сэкономить на электричестве до 40%

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Требования энергосбережения могут ввести для всей продаваемой в России и других странах ЕАЭС бытовой техники. Разработано 54 ГОСТа, которые помогут россиянам экономить на электричестве до 40%.

Для всей продаваемой в России и других странах ЕАЭС бытовой техники могут ввести требования энергосбережения. Сейчас Евразийская экономическая комиссия работает над соответствующим техническим регламентом, пишет газета "Известия".

В Росстандарте сообщили, что разработано 54 ГОСТа, которые помогут россиянам экономить на электричестве до 40% в результате перехода оборудования на энергосберегающие технологии. Уже утверждено 20 стандартов. До конца года предполагается принять еще 34. Все они будут введены в действие в течение 2018–2019 годов. Данные ГОСТы смогут войти в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказали в Росстандарте.

Эти стандарты в основном распространяются на бытовую электротехнику: холодильники и морозильники, стиральные, посудомоечные и сушильные машины, бытовые кондиционеры и тепловые насосы, источники света и осветительные устройства.

В частности, в национальном стандарте на телевизоры и мониторы предусмотрено, что мощность потребления электроэнергии у работающего телевизора диагональю экрана 21" и Full HD разрешением не должно превышать 78,8 Ватт по минимальным требованиям и 58 Ватт — по повышенным. В режиме ожидания мощность потребления не должна превышать один Ватт в любом случае.

В случае, если все страны ЕАЭС одобрят включение российских стандартов в технический регламент, то они будут обязательны к исполнению. При этом ГОСТы носят только рекомендательный характер.