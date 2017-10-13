ЦБ сократил долю в евро в золотовалютных резервах до четверти

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Центробанк за десятилетие существенно изменил свою политику по управлению золотовалютными резервами. Основными стали тенденции на сокращение доли евро с 40% до 26%, а также на наращивание объема золота в активах с восьми долларов до 73,6 миллиарда долларов. Большая часть закупок драгоценного металла пришлась на последние два года.

В золотовалютных резервах России впервые за десять лет доля европейской валюты снизилась до четверти. При этом произошло наращивание золота в активах до 73,6 миллиарда долларов, пишет газета "Известия".

В связи с изменением политики ЦБ России по управлению золотовалютными резервами, доля евро была сокращена с 40% до 26%.

Аналитики отметили, что позиция Центробанка является консервативной, так как за последние два года ЦБ существенно нарастил активы в золоте. При этом у других стран запасы в этом драгоценном металле вдвое ниже.

По словам экспертов, Банк России таким образом подготовил ответ на включение "печатных станков" крупнейшими Центробанками мира, политика которых привела к непредсказуемым скачкам курсов резервных валют мира.

В I квартале 2017 года доля евро в международных резервах ЦБ упала до рекордно низкой отметки — 25,7%. А долларовая часть резервов в последнее десятилетие сохраняется примерно на одном и том же уровне в 40–49%. По состоянию на конец сентября 2017 года под управлением ЦБ находилось 424 миллиарда долларов.