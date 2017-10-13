В Госдепе не смогли объяснить причину снятия флагов с российской дипсобственности

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Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт не смогла объяснить причину, по которой с российских дипломатических зданий были сняты флаги. При этом она подчеркнула, что нет другой такой страны, которая с таким же уважением как США относилась бы к своему флагу и флагам других стран.

В Госдепартаменте США не смогли объяснить причину, по которой с российских дипломатических зданий были сняты флаги. Как сообщил портал "Газета.Ru" со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

"Я не знаю. В моем понимании, это часть наших обязанностей", - сказала она в ходе брифинга.

"Просто я хочу понять, это стандартная рабочая процедура? Когда случается нечто подобное, вы снимаете все, например, украшения, весь наружный декор?", - уточнил журналист Associated Press Мэтью Ли.

"Новогодние гирлянды или что-то в этом роде? Мэт, я узнаю это для вас", - пообещала Науэрт.

При этом, представитель Госдепа отметила, что считает действия с российской дипсобственностью законными. Науэрт также подчеркнула, что флаги были бережно спущены и нет другой такой страны, которая также бережно как США относилась бы к государственным символам, как своим, так и других стран.

Посольство России в Вашингтоне сообщило ранее, что с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США, в свою очередь, заявил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".