Москвичей ждут дождливые выходные

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За минувшие сутки в Москве выпало 15% месячной нормы осадков. Дождливая погода сохранится в пятницу и предстоящие выходные. Температура воздуха в субботу и воскресенье не поднимется выше 6-8 градусов тепла.

По данным столичного метеобюро в Москве за минувшие сутки выпало 15% нормы месячных осадков, сообщает "Интерфакс".

Дождливая погода сохранится в пятницу, субботу и воскресенье. 13 октября максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла. На выходных, 14 и 15 октября столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла в Москве, а в Подмосковье от 4 до 8 градусов.

Синоптики отмечают, что такая погода неблагоприятно сказывается на людях, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочными заболеваниями, а также на гипертониках и гипотониках.