Неизвестный расстрелял мужчину на стоянке у ТЦ "Авиапарк"
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На севере Москвы неизвестный расстрелял из травматического пистолета мужчину на парковке возле ТЦ "Авиапарк". Потерпевшего госпитализировали с сотрясением мозга, переломами нижней челюсти и скулы. Злоумышленник с места преступления скрылся.
В Хорошевском районе на севере столицы произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета, сообщает агентство "Москва".
На автостоянке возле торгового центра "Авиапарк" неизвестный выстрелил в 36-летнего мужчину и скрылся на неустановленном автомобиле.
По данным полиции, потерпевшего госпитализировали с сотрясение головного мозга, переломами нижней челюсти и скулы.
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