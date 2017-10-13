09:24, 13 октября 2017

Неизвестный расстрелял мужчину на стоянке у ТЦ "Авиапарк"

Теги:  стрельба  пострадавшие  Происшествие  москва

На севере Москвы неизвестный расстрелял из травматического пистолета мужчину на парковке возле ТЦ "Авиапарк". Потерпевшего госпитализировали с сотрясением мозга, переломами нижней челюсти и скулы. Злоумышленник с места преступления скрылся.

В Хорошевском районе на севере столицы произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета, сообщает агентство "Москва".

На автостоянке возле торгового центра "Авиапарк" неизвестный выстрелил в 36-летнего мужчину и скрылся на неустановленном автомобиле.

По данным полиции, потерпевшего госпитализировали с сотрясение головного мозга, переломами нижней челюсти и скулы.  

Читайте также:

Пожар в торгово-офисном центре в Чехове локализован

Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Рублевский" из-за пожара

В "Шереметьево" задержали ударившего бортпроводницу авиадебошира

В Москве ликвидировали пожар на заводе "Серп и Молот". Видео

Россиянка погибла от удара о дорожный знак на Карибах

Другие новости

В других СМИ