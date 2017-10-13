Неизвестный расстрелял мужчину на стоянке у ТЦ "Авиапарк"

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На севере Москвы неизвестный расстрелял из травматического пистолета мужчину на парковке возле ТЦ "Авиапарк". Потерпевшего госпитализировали с сотрясением мозга, переломами нижней челюсти и скулы. Злоумышленник с места преступления скрылся.