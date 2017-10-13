В Госдепе не смогли объяснить снятие флагов с российских дипмиссий

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В американском Госдепартаменте признались, что не в курсе, с какой целью они сняли российские флаги со зданий российских дипмиссий в США. На многочисленные вопросы журналистов внятного ответа ведомство дать не смогло. Несмотря ни на что, американская пресса продолжает нагнетать антироссийскую истерию.

Увлекательное занятие, за которым застал молодых американцев оператор, ловля покемонов. Игра сейчас очень популярна в Штатах. И, как выясняется, очень опасна. Ведь это ещё одна уловка русских, чтобы дестабилизировать ситуацию в США. На полном серьёзе журналисты CNN провели расследование, где пришли к выводу, что хакеры из России используют покемонов в своих грязных целях, передает "ТВ Центр".

"Русские придумали соревнование, в котором люди должны были ловить покемонов, давая им имена жертв жестокости со стороны полицейских. Участникам обещали - кто бы ни выиграл, тот получит через Amazon подарочные карты", - рассказал ведущий репортёр по теме СМИ и политики CNN Дилан Байерс.

Покемонов русские хакеры, по версии "экспертов" CNN, размещали именно в тех местах, где минувшим летом произошли инциденты с применением насилия со стороны полицейских по отношению к темнокожим американцам. Целью было разжечь вражду в США. Игра назвалась "Не стреляйте в нас". Она, по мнению журналистов телекомпании, выглядела так, будто была организована активистами движения за права афроамериканцев под названием "Жизни темнокожих имеют значение". Так вот, хакеры хотели призвать её активистов к протестам против полиции, и с другой стороны, убеждать остальных, что члены движения представляют собой угрозу. Вот такая многоходовка.

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... и управляемые ими покемоны", - отметила официальный представитель МИД Росси Мария Захарова.

Охота на покемонов и ведьм в США не останавливается, несмотря ни на что. Обвинения в адрес Москвы сыплются градом. В отличие от доказательств. Получается, сегодня в Соединённых Штатах говорить и делать можно что угодно, если это касается России. Так было в истории с российскими флагами, которые 11 октября просто сняли с консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Зачем, до сих пор объяснить не могут. Добиться ответа накануне пытались американские журналисты от официального представителя Госдепартамента.

Хизер Нойерт нервно листала бумаги с заготовленными ответами. И даже нашла нужную тему. Но там было сказано лишь то, что Госдепартамент свои действия считает законными. Что она и повторяла на протяжении нескольких минут.

Евгения Карих, "ТВ Центр".