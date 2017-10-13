Как проходит установка автодорожной арки Крымского моста

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В Керченском проливе начался финальный этап уникальной инженерной операции. Многотонную арку Крымского моста закрепляют на опорах. Работа на высоте в 35 метров требует ювелирной точности. За тем как гигантскую конструкцию доставляли и устанавливали, наблюдали миллионы людей.

Над фарватером керченского пролива теперь возвышаются две арки Крымского моста. Обе на проектной высоте 35 метров. По одной в 2019 году поедут поезда, а на другой уже через полтора года откроют автомобильное движение, передает "ТВ Центр".

Здесь все было впервые. Ещё никогда прежде наши строители не перевозили по воде такие габаритные грузы, никогда не поднимали их прямо с воды на такую высоту. Уникальная морская операция уже стала частью истории и точно войдёт в учебники для инженеров.

Над расчетами, строительством и транспортировкой арок работали лучшие ученые страны, тысячи инженеров, моряков и строителей. Созданные для моря гигантские детали ровно год возводили на берегу Керчи. Ещё сложнее было перевезти их по морю и установить на мощные фарватерные опоры.

Железнодорожная арка заняла своё место ещё в конце лета. Тогда это сделали за 72 часа. Автомобильную, что на тысячу тонн легче, водрузили на опоры меньше чем за двое суток. Уже в пятницу остановленное судоходство в Керченском проливе снова возобновят.

Установка двух арок – это один из самых сложных, но далеко не последний этап строительства. Работы продолжаются, и Крымский мост возводят в прямом смысле круглосуточно. Сразу в семи точках и по обе стороны Керченского пролива.

Белоснежные арки можно назвать новым символом российского Крыма. Их точно не перепутаешь с другими, а видно эти гигантские детали с воды, земли и с воздуха.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.