Турция задумалась о покупке у России С-500

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Президент Турции Реджеп Эрдоган проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о возможности приобретения новых зенитно-ракетных систем С-500. По словам главы Турции, проблем с приобретением С-400 у Анкары не было.

У Турции не наблюдается проблем с приобретением зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает ТАСС.

"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии", - сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция "не думает завершать переговоры по С-400". "У нас также был разговор с [президентом России Владимиром] Путиным о С-500", - отметил турецкий лидер.

Ранее 9 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от покупки у Москвы ЗРС С-400. Это якобы произойдет в случае, если не будет достигнуто соглашение об их совместном производстве.

12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен.