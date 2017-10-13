Украинские телеканалы переходят на национальный язык

Теги: сми Украина русский язык

Телеканалы Украины практически переходят на новый языковой режим вещания. В пятницу вступил в силу закон, согласно которому 75 процентов эфиров и программ будут вести на государственном языке. Изменения затронут также фильмы и сериалы. Таким образом, Киев надеется сделать украинский язык более популярным. Но, по мнению оппозиции, нововведение спровоцирует конфликты и напряженность в обществе.

По новым правилам в эфире общенациональных каналов должно быть не менее двух третей, а в эфире региональных - половина программ на украинском. Но с существенной оговоркой: днем должна звучать практически только мова. Для русскоязычных передач и фильмов - ночное время. Вот только дети ночью должны спать. А политические ток-шоу в прайм-тайм им вряд ли интересны. В этих программах, кстати, можно говорить по-русски, если они идут в прямом эфире. Транслируется запись - перевод на украинский обязателен, сообщает "ТВ Центр".

При этом, подписавшего закон о языковых квотах президента Порошенко не смущает ситуация, когда он сам практически на всех международных встречах, в том числе в Киеве, говорит по-английски, а затем его переводят на украинский. Демонстрация "уважения" к собственному языку налицо. В крупных медиахолдингах Украины заявили: перейти на мову для них не проблема. Сотрудники знают язык, недолго и наложить титры на популярные зарубежные и старые советские фильмы - закон это все-таки допускает. Но руководители каналов понимают: массовый отток зрителей неизбежен.

В 2016 году после введения подобных ограничений на радио, эфир заполнили низкопробные исполнители и произведения. Слушатель тут же ушел в интернет. В случае с телевидением есть еще и спутниковое вещание, где русскоязычные зрители продолжат получать информацию, а украинские каналы зрителя и доходы потеряют. Примечательно, что закон о квотах вступил в действие на фоне продолжающего скандала вокруг украинского закона "Об образовании". Накануне его решительно осудили в ПАСЕ, а переговоры главы МИД Павла Климкина с венгерским коллегой, судя по всему, ни к чему не привели.

"Нам нужны украинская литература, история Украины, возможно, другие предметы, которые будут изучать все. И только это залог того, что для всех будет открыто будущее", - заявил Климкин.

"Мы сделаем то, о чем нас просил венгерское общество на Украине. Если они захотят, чтобы мы боролись, мы будем бороться. И не отступим ни на миллиметр", - указал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

На пятницу МИД Венгрии анонсировал акцию "Самоопределение для Закарпатья". Именно на западе Украины компактно проживает большинство этнических венгров. В Киеве тут же разразились гневными заявлениями. Зато украинские правоохранители равнодушно наблюдали как ультраправые из "Национального корпуса" привели к посольству Чехии козла. С этим животным они сравнили президента европейской страны за его высказывания в ПАСЕ по Крыму. Причем, сначала радикалы ошиблись адресом. А затем козел несколько часов мучился на цепи. Защитников прав животных на месте акции не оказалось.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".