В Карелии на частной звероферме животные гибнут от голода

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В Карелии на частной звероферме от голода погибли более 2 тысяч животных. Пока владелец предприятия заявляет, что ситуация штатная, сотрудники фермы и местные жители трубят о настоящей катастрофе. Общими усилиями они смогли накормить коров, а на содержание норок и лис средств нет. Изголодавшиеся звери даже начали нападать друг на друга.

Борьба за выживание сильнее, чем в дикой природе. Поголовье норок на Пряжинской звероферме в Карелии гибнет от голода. Видео, которое выложили в сеть работники этого хозяйства, взбудоражило общественность. В поисках пропитания животные поедают собственных собратьев, передает "ТВ Центр".

Их должны были кормить на убой. Но до него животные, видимо, так и не доживут. Вместо ценного меха - облезлая шкура. Каждый день в клетках – сотни трупов животных. Местные зоозащитники бьют тревогу. Говорят: за три дня на ферме погибло полторы тысячи пушного зверя. Причем, не только норки, но и лисы. Сейчас от голода страдают еще более десяти тысяч животных. Каждый день для них - как последний, ведь неизвестно будут ли наутро их снова кормить.

Нынешнее руководство фермы новое. С тех пор, как пришло к управлению, началась и вереница проблем, говорят работники. Задержки зарплаты, простой техники, а теперь банально нечем кормить животных. Сам директор обвиняет во всем некоего мецената из Ленинградской области, который якобы должен был выкупить ферму, но в последний момент отказался.

Подобная голодовка на этой ферме - не первая. Недавно затянуть пояса пришлось и коровам. В последние дни скотину кормили гнилым сеном, но к началу октября закончилось и оно. Тогда деньги на корм для животных собирали все неравнодушные. Кто возьмется за пушных зверей на ферме, пока неизвестно.

Партии нынешнего корма для норок хватит всего на десять дней. Именно столько времени осталось на то, чтобы найти для этих животных нового кормильца.

Елена Сахно, "ТВ Центр".