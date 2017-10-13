Экс-мэру Переславля-Залесского предъявлено обвинение в окончательной редакции

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Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову. Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По словам адвоката Кошурникова, его подзащитный признал вину.

Бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Захарьина.

"Вчера после продления стражи в Басманном суде моему подзащитному следователи предъявили окончательное обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал он.

Захарьин добавил, что его подзащитный признал вину.

В ноябре 2016 года Кошурников был задержан в Переславле-Залесском в рамках расследования уголовного дела о растрате миллиарда рублей при строительстве фармпроизводства.