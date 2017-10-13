Почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии

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В США с помощью дрона сняли видео, как почтальон развозит почту по сгоревшему калифорнийскому городу Санта-Роза. Мужчина клал письма в уцелевшие ящики. В одной части города дома и машины выгорели практически до тла, во второй остались нетронутыми.

Американский фотограф Дуглас Трон снял при помощи дрона видео, как почтальон развозит почту по практически полностью сгоревшему городу Санта-Роза в Калифорнии, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как почтальон на белой машине кладет письма в уцелевшие ящики. В середине видео можно заметить, что дома, гаражи и машины в одной части города полностью выгорели, а через дорогу дома стоят целые и нетронутые.

Согласно последней информации, жертвами крупного лесного пожара в Калифорнии стали 31 человек, несколько сотен считаются пропавшими без вести. Сгорело 3,5 тысяч зданий.