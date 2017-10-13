Автомобиль въехал в группу школьников в Башкирии
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Четыре школьника госпитализированы в Башкирии после того, как легковой автомобиль наехал на группу детей в Туймазинском районе. Их состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
В Туймазинском районе Башкирии легковой автомобиль наехал на группу детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в селе Япрыково. Машина влетела в групп из 12 детей, которые возвращались с педагогом с экскурсии.
В результате четверо детей госпитализированы. Их состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
Обстоятельства ДТП выясняются.