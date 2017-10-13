Путин поздравил с днем рождения худрука "Ленкома" Марка Захарова

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Владимир Путин поздравил с 84-летием художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова. Глава государства отметил огромное влияние режиссера на духовное, нравственное развитие общества.

Президент России Владимир Путин поздравил с 84-летием художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей культуры, которые оказывают огромное влияние на духовное, нравственное развитие общества. Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил стремление режиссера найти путь к сердцу зрителя. По словам президента, Захаров в своих работах поднимает сложные жизненные и философские проблемы. Путин также выразил уважение просветительской и педагогической работе Захарова. Глава государства пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.