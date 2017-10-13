На Рублёвской станции водоподготовки вся вода очищается по новым технологиям

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На западе Москвы завершилась масштабная реконструкция Рублёвской станции водоподготовки. Именно она снабжает питьевой водой сразу несколько столичных районов. Итог работ в пятницу осмотрел мэр города Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел Рублевскую станцию водоподготовки после реконструкции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Специалисты провели обследование всех конструкций. Устранили дефекты, отремонтировали здание и благоустроили территорию. Здесь установили новейшие очистительные фильтры. Оборудование полностью готово к работе. Мэр напомнил, что "Рублёвская" была первой станцией, положившей начало снабжению города водой из Москвы-реки.

"Сегодня большой день для Рублевской станции водоподготовки и для определенных жителей, которые пользуются водой с этой станции, всего 26 районов Москвы. Введена станция в ввод озоносорбции, блок который позволяет значительно улучшить качество воды. Она становится светлее, без запаха и по другим параметрам", - отметил Собянин.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева рассказала журналистам о том, что управление контролирует качество воды на всех четырех станциях водоподготовки. "Контролируем мы воду в 203 точках. И в течение года мы делаем около 5 тыс. исследований на 80 тыс. показателей", - отметила Е.Андреева.

По ее словам, исследования воды проводятся по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим, вирусологическим и радиологическим показателям. "Что характерно для этого нового блока, который сегодня открывается, это особый высокоэффективный метод очистки воды, который включает в себя два этапа: озонирование и сорбирование, то есть чистка воды", - уточнила Андреева.