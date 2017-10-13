"Синема Парк" и "Формула кино" вернули "Матильду" в репертуар

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Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" вернула в свой репертуар фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Ранее киносеть объявила, что не будет показывать "Матильду", так как не может подвергать опасности посетителей из-за угроз кинотеатрам.

Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" покажет фильма "Матильда" в день начала широкого проката картины, передает ТАСС.

"Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" позволили руководству объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров", - заявили в киносети.

12 сентября Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" приняла решение не показывать картину режиссера Алексея Учителя "Матильда". Прокатчики пояснили, что опасаются за безопасность посетителей после угроз со стороны "православных активистов".

Ранее лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин и трое его последователей были арестованы по подозрению в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма "Матильда", а также в поджоге машин у офиса представляющего интересы Алексея Учителя адвоката.

Фильм "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября.

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