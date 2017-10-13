ГПУ вызвала на допрос Януковича и Захарченко

Теги: Украина янукович допрос

Бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший глава МВД страны Виталий Захарченко вызваны на допрос. Соответствующее решение приняли в Генпрокуратуре Украины.

Украинская Генпрокуратура вызывает экс-президента страны Виктора Януковича на допрос. Он должен пройти 17 октября, передает сайт "112 Украина".

Также на допрос вызвали экс-главу МВД Виталия Захарченко. Его ждут в том же кабинете на два часа раньше, чем Януковича. Кроме того, в ГПУ ждут экс-начальника полиции Киева Валерия Коряка.

На Украине Януковича, который сейчас живет в России, обвиняют в госизмене. Для участия в заседании Оболонского районного суда Киева он вызывался повесткой, но не прибыл в суд.