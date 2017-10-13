Процесс упразднения ФМС и ФСКН продлен до 1 июля 2018 года

Теги: Политика правительство фскн фмс ликвидация

Правительство России продлило упразднение Федеральной миграционной службы и Госнаркоконтроля до 1 июля 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. В документе не уточняется, с чем связан перенос сроков.

Срок упразднения Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков продлен до лета 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Продлить до 1 июля 2018 года срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСКН России", - говорится в документе.

Причины изменения сроков в распоряжении не указаны. Расходы на упразднение ФМС и ФСКН возложены на МВД России. Ведомство к 1 июля 2018 года должно предоставить Казначейству ликвидационные балансы и уведомления о снятии с налогового учета.