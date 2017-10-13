Собянин осмотрел Рублевскую станцию водоподготовки после реконструкции

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Столица продолжит строительство блоков очистки воды с применением передовых технологий. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения старейшей в городе Рублевской станции водоподготовки. Совсем недавно здесь был введен новый блок очистки, что позволило увеличить объем подачи воды в сутки, но главное она теперь чистая и не пахнет.

На столе - несколько графинов с прозрачной жидкостью. Это обычная водопроводная вода, правда, очищенная по новой технологии. Специалисты Рублевской станции водоподготовки уверены в ее качестве настолько, что предлагают выпить воды, как говорят "из под крана", мэру столицы.

То, что теперь вода "из трубы" по качеству сравнима и даже иногда лучше бутилированной, результат глобальной реконструкции старейшей в столичном регионе станции водоподготовки.

Упрощенная схема работы нового блока. Сначала речная вода попадает в отстойники, затем проходит через песчаные фильтры, обрабатывается озоном и только потом перед выходом в трубопроводную систему к ней подмешивают современное, а главное, безопасное вещество гипохлорит натрия.

Еще несколько лет назад здесь отказались от применения ядовитого хлора. Теперь для очистки воды для Москвы используют только современные технологии. Причем, под жестоким контролем Роспотребнадзора. Ведь отсюда вода поступает в 26 районов столицы, снабжая в общей сложности несколько миллионов человек.

Основные фильтрующие агрегаты, установленные тут, исключительно отечественного производства. Эксперты утверждают: качество и производительность нашей техники совершенно не уступает иностранным аналогам. Ключевая особенность нового блока очистки - использование озона.

"Это хороший реагент, который обеспечивает и высокое обеззараживание воды от микробного загрязнения. Поэтому в этом плане мы на выходе имеем после введения этой технологии воду, соответствующую нормативным требованиям. И по органолептическим показателям, и по составу химическому, и по биологическим показателем. Что очень важно для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой", - пояснила заведующая лабораторией Руфина Михайлова.

Запущенный в эксплуатацию блок очистки озоном - один из этапов реконструкции Рублевского водозабора. Очищенная по новой технологии вода - более прозрачная и совершенно не имеет запаха. Кроме того, после выхода на проектную мощность нового оборудования будет увеличен и общий объем подачи воды в городские трубопроводные системы - почти до одного миллиона кубометров в сутки. А это треть всего водопотребления столицы.

Андрей Сидоренко, Михаил Федоров, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".