Пожар в подмосковном Чехове тушили почти 12 часов

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Почти 12 часов понадобилось пожарным, чтобы потушить крупное возгорание в подмосковном Чехове. Там около полуночи загорелся торговый центр. Причем, это уже далеко не первый случай. Еще свежо в памяти как почти двое суток тушили крупный пожар на строительном рынке "Синдика" на МКАД. В обоих случаях обошлось без погибших.

О том, что в Чехове горит крупнейший магазин автозапчастей, местные жители узнали моментально. Пламя было видно практически из любой точки города. Площадь пожара буквально за считанные минуты увеличилась до трех тысяч квадратных метров - огонь охватил весь торговый центр.

Первый этаж торгового центра выгорел практически полностью. Помимо автозапчастей, там торговали одеждой и стройматериалами. Больше всего боялись, что пламя может перекинуться на соседнюю автозаправку. Но пожар удалось локализовать. В противном случае, ущерб мог быть гораздо серьезнее. И пострадали бы расположенные в непосредственной близости жилые дома.

Пожару был присвоен второй уровень сложности. На подмогу пришлось вызывать машины из соседнего Серпухова и Подольска. Сейчас пожарные продолжают проливать здание и разбирать завалы. О причинах столь серьезного пожара пока не говорят. Об этом станет известно после экспертизы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".