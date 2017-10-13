В Москве представили уникальные фотографии обстрела Кремля в 1917 году

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Как расстреливали Кремль. Новое издание, где собраны десятки фотографий и воспоминаний о том, как уничтожали символ столицы в октябре 1917 года, представили широкой публике. Документы долгое время оставались засекреченными и были доступны только специалистам. И вот теперь каждый, кому небезразлична история Москвы, может сам вернуться в те трагические дни.

События столетней давности с конца октября и до середины ноября для главного символа страны стали настоящей "кровавой неделей". По Кремлю стреляли свои же, русские артиллерийские батареи, напоминает "ТВ Центр".

Основной удар артиллерии - беспорядочный и хаотичный - приняли на себя кремлевские храмы. Снаряды попали в купола Успенского собора, в результате обстрела практически полностью была уничтожена юго-восточная часть Благовещенского. Сегодня этих следов, конечно же, не осталось.

Только спустя сто лет историки, наконец, смогут оценить масштаб разрушений Успенского собора. Впервые начинается его первая комплексная реставрация. Свод купола после обстрела получил признаки обратной кривизны. В 1920-е годы его наспех восстановили. Но широкие трещины на фресках храма сегодня все больше тревожат исскусствоведов. Правда, если эти храмы удалось сохранить, то некоторые элементы дореволюционного Кремля так и не поднялись с руин.

"Большевики же уничтожили все московские монастыри. За каждым из них многовековая история. И они играли сакральную роль в истории Кремля. Это малый Николаевский дворец, в котором родился Александр II и в котором Николай I, как вы помните, встречался с Пушкиным", - рассказал искусствовед Андрей Баталов.

Как и не осталось многих памятников. Архитектурная гордость царской России - неоготика - после обстрела Кремля большевиками безвозвратно канула в лету.

Теперь эти архитектурные ансамбли - только в воспоминаниях современников тех лет и на черно-белых снимках. До сих пор полное фотоисследование разрушенного в годы революции Кремля с подробным описанием использовалось только в единичных случаях. Спустя сто лет свидетельства объединили в одно печатное издание.

"Мы опубликовали 90 фотографий, которые были сделаны комиссией по восстановлению кремлевских памятников и которая была создана буквально сразу после того, как Кремль был разрушен. Это не очень хорошо известные страницы нашей истории и нам не хотелось бы, чтобы они пропали", - отметила генеральный директор государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.

С дополнениями и письменными откровениями очевидцев "страницы" артиллерийского обстрела московского Кремля сегодня смогут увидеть тысячи людей.

Елена Сахно, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".