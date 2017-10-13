Стало известно, сколько денег нужно россиянину для счастья
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По данным социологов, россиянам достаточно получать 50 тысяч в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. При этом половина опрошенных считает, что богатство портит человека, а 13% заявили, что бедность делает человека лучше.
Для счастья россиянам нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц, такие данные приводит Фонд общественного мнения (ФОМ), передает Газета.ru.
По данным опроса, чтобы принадлежать к числу богатых россиян, необходимо получать зарплату в 100 тысяч рублей. При этом прослойка богатый людей в России составляет всего 10 %, в то время как бедных – 61-70%.
Половина опрошенных считает, что богатство способствует развитию худших качеств человека, 37% считают, что этому способствует бедность. Столько же считают, что деньги не влияют на моральные качества человека, а 13% сообщили, что бедность делает человека лучше.
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