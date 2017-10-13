Правительство Германии выступило за полную реализацию сделки с Ираном

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Правительство Германии заявило, что выступает за полную реализацию соглашения по иранской ядерной программе. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт подчеркнул, что документ является важным инструментом для предотвращения ядерного вооружения Ирана.

Германия выступает за полную реализацию ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на правительство ФРГ.

"Позиция федерального правительства однозначно заключается в том, что это соглашение является важным инструментом для предотвращения ядерного вооружения Ирана, и поэтому мы и впредь будем выступать за его полную реализацию", - сказал официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Ранее председатель иранского парламент Али Лариджани заявил, что соглашение по ядерной программе не является двусторонним - оно закреплено резолюцией Совбеза ООН, поэтому нарушение или выход из сделки, в первую очередь, оскорбит ООН. Глава парламента Ирана также заявил, что в случае выхода США из соглашения, Тегеран может поступить также.