Посольство США рассказало об уважении к России при спуске флагов с дипмиссий

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Флаги с бывших российских дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне были спущены при демонстрации должного уважения, отметили в посольстве США в России. По словам пресс-секретаря диппредставительства, сейчас флаги бережно хранятся в каждом здании.

Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон заявила, что флаги с бывших российских дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне были спущены при демонстрации должного уважения. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, "закон об иностранных миссиях разрешает госсекретарю требовать, чтобы иностранная миссия отказалась от использования какой-либо недвижимой собственности".

Также Олсон напомнила, что Венская конвенция о консульских отношениях предусматривает, что консульские посты устанавливаются только с согласия принимающего государства.

"Соединенные Штаты отозвали свое согласие на нахождение консульского поста России в Сан-Франциско, торгового представительства РФ в Вашингтоне и офиса в коммерческом здании в Нью-Йорке. Государственный департамент США несет ответственность за обеспечение и поддержание недвижимости в соответствии со своими обязанностями", - подчеркнула она.

По словам Олсон, флаги сейчас бережно хранятся в каждом здании.

Ранее в американском Госдепартаменте признались, что не в курсе, зачем они сняли российские флаги со зданий российских дипмиссий в США. Ведомство не смогло внятно ответить на многочисленные вопросы журналистов.

До этого посольство России в Вашингтоне сообщило, что с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США, в свою очередь, заявил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".

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