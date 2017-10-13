На Кутузовском проспекте увеличат число полос для автомобилей

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Дополнительные полосы для движения автотранспорта появятся на Кутузовской проспекте от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова. Это произойдет за счет переразметки и сужения уже существующих полос.

В Москве на Кутузовском проспекте появятся дополнительные полосы для движения автотранспорта, передает ТАСС слова руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.

Этого удастся добиться за счет сужения уже существующих полос, в чего результате на проспекте появится по одной новой полосе для движения транспорта в обоих направлениях.

Изменения позволят исключить эффект "бутылочного горлышка" и повысить пропускную способность дороги.

Таким образом, движение транспорта будет организовано по четырем полосам и попутной выделенной полосе на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова.

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