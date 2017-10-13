В здании Совета ЕС в Брюсселе более 10 человек отравились "токсичным дымом"

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В здании Совета Евросоюза в Брюсселе объявлена эвакуация из-за "токсичного дыма". Более 10 человек были госпитализированы с отравлением.

Здание Совета Евросоюза в Брюсселе эвакуируют из-за "токсичного дыма". Более десяти человек были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

"Техническая проблема, связанная с вентиляцией на кухнях здания Совета ЕС, вызвала выброс токсичных паров на кухне и привела к недомоганию ряда работников кухни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место прибыли сотрудники пожарной и медицинской служб Бельгии. Они были привлечены к расследованию ситуации и к эвакуации персонала. Из соображений безопасности людей переместили из здания Совета ЕС во дворец "Юстус Липсиус". Как отметили в пресс-службе, инцидент не помешает предстоящему заседанию Европейского совета.