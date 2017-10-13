Главный судмедэксперт Москвы ушел в отставку

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В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов отправлен в отставку по собственному желанию. При этом он сам отказался от комментариев.

Главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Кильдюшов обратился в департамент здравоохранения Москвы с личным заявлением освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, заявление было удовлетворено", - отметили в пресс-службе.

Сам Кильдюшов отказался от комментариев.

Ранее СМИ сообщили, что причиной ухода Кильдюшова якобы могло стать уголовное дело о халатности, которое было возбуждено в отношении неизвестных лиц из числа руководства Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) после того, как 12 сотрудников заразились туберкулезом из-за отсутствия в морге вентиляции.