Варшава объяснила переброску в Польшу бронетанковой бригады США

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Польше нужна будет военная помощь США до тех пор, пока ее собственная армия не будет модернизирована и увеличена до 200 тысяч бойцов. Так глава Минобороны страны прокомментировал заявление России о размещении в Польше целой дивизии США.

Польша попросила у США военную помощь, пока ее собственная армия не будет полностью модернизирована и не достигнет численности 200 тысяч человек, передает ТАСС слова министра национальной обороны страны Антония Мачеревича.

"Пока не выстроим территориальную оборону, на что нужно еще около двух лет, конечно, такая оборона нам крайне необходима", - подчеркнул министр.

Ранее Минобороны России обвинило США в переброске в Польшу бронетанковой бригады. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, бронетехника была отправлена на фоне "истерии" по поводу учений "Запад-2017". Он также отметил, что на данный момент у российских границ развернута целая механизированная дивизия.

"Де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия вооруженных сил США куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия)", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам Мачеревича, информация Минобороны России является неверной, поскольку в Польше нет целой дивизии США. По его словам, речь идет только о бригаде.

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