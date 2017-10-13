В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за дождя и ветра

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В Москве на субботу объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра. Днем порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

На субботу в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют облачную и дождливую погода 14 октября. Температура воздуха составит 6-8 градусов в Москве и 4-9 градусов в области. Скорость ветра ночью составит 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду.