Правительство добавило на поддержку сельского хозяйства 20 млрд рублей

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Владимир Путин в пятницу прибыл в Воронеж, где проводит совещание по вопросам развития сельского хозяйства. По словам главы государства, правительство увеличило расходы на поддержку агропромышленного комплекса на 20 миллиардов рублей. Средства пойдут на субсидирование ставок сельхозкредитов и тарифов на перевозку зерна.

Развитие сельского хозяйства обсуждают в пятницу в Воронеже. Совещание проводит Владимир Путин. Президент, открывая встречу, поблагодарил всех работников отрасли. И отметил: в этом году в нашей стране ожидается рекордный урожай зерновых – 130 миллионов тонн.

"Радуясь большому урожаю, хорошему, рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях. А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены. Нам нужно над этим подумать, есть конкретные предложения, мы сейчас обсуждали с министром сельского хозяйства и замминистра финансов", - приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что правительство приняло решение добавить на поддержку сельского хозяйства 20 миллиардов рублей, эти средства следует направить на субсидирование ставок сельхозкредитов и тарифов на перевозку зерна.

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