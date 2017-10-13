14:33, 13 октября 2017

Под Кировом рухнули строительные леса, есть пострадавшие

Теги:  киров  пострадавшие  обрушение  Происшествие

15 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Кировской области. ЧП произошло при проведении ремонта на резервуаре Транснефти. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Не менее 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Кировской области, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, обрушение произошло в селе Лазарево Уржумского района Кировской области при проведении строительных работ на резервуаре "Транснефть-Прикамье"

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Уржумскую центральную районную больницу.

В свою очередь ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго сообщает о четырех пострадавших, передает ТАСС.

Читайте также:

В здании Совета ЕС в Брюсселе более 10 человек отравились "токсичным дымом"

Неизвестный расстрелял мужчину на стоянке у ТЦ "Авиапарк"

Пожар в торгово-офисном центре в Чехове локализован

Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Рублевский" из-за пожара

В "Шереметьево" задержали ударившего бортпроводницу авиадебошира

Другие новости

В других СМИ