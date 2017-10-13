Под Кировом рухнули строительные леса, есть пострадавшие
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15 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Кировской области. ЧП произошло при проведении ремонта на резервуаре Транснефти. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Не менее 15 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Кировской области, сообщает РИА Новости.
По данным МЧС, обрушение произошло в селе Лазарево Уржумского района Кировской области при проведении строительных работ на резервуаре "Транснефть-Прикамье"
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Уржумскую центральную районную больницу.
В свою очередь ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго сообщает о четырех пострадавших, передает ТАСС.
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