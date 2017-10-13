Под Кировом рухнули строительные леса, есть пострадавшие

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15 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Кировской области. ЧП произошло при проведении ремонта на резервуаре Транснефти. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.