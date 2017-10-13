Песков: со временем Украина признает Крым российским

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Украина со временем признает Крым частью России, уверен представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве надеются на то, что будет возможна и нормализация российско-украинских отношений. Также он подчеркнул, что ни о какой компенсации за Крым Украине, о которой говорил президент Чехии Милош Земан, не может быть и речи.

Киев со временем проявит уважение к волеизъявлению населения Крыма и признает воссоединение полуострова с Россией, уверен представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"И также в последствии мы надеемся на то, что будет возможна нормализация российско-украинских отношений", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Также Песков прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, предложившего заплатить Украине компенсацию за "аннексию Крыма". По словам представителя Кремля, Крым вошел в состав России легитимно, и ни о каких выплатах не может быть и речи.

Песков добавил, что речь в случае с выступлением Земана идет о внутриевропейской дискуссии. Также представитель Кремля заявил, что в юридическом плане ни о какой аннексии Крыма говорить нельзя. Он напомнил, что решение о выходе из состава Украины на фоне произошедшего там госпереворота принял легитимный орган - Верховный совет Крыма.

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