Лавров обсудил с Зарифом ядерную сделку

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе. По словам российского дипломата, Москва полностью привержена реализации сделки в том виде, в котором ее одобрил Совбез ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны. Министры обсудили ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Ирана.

"Лавров подтвердил полную приверженность России СВПД и твёрдый настрой на дальнейшую всестороннюю реализацию данной договорённости в том виде, как она была одобрена Советом Безопасности ООН", - сообщили в МИД, отметив, что стороны также обсудили ряд двусторонних вопросов.

Ранее СМИ сообщили о намерении президента США Дональда Трампа объявить о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана, так как документ не соответствует интересам Вашингтона. Иранская сторона отметила, что в этом случае также выйдет из сделки.