"Сапсан" насмерть сбил подростка под Петербургом
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Скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил подростка в районе станции "Тосно" под Петербургом. На данном участке состав мог развивать скорость до 250 километров в час. Следователи и полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
Следовавший из Санкт-Петербурга в Москву скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил подростка в районе станции "Тосно". Об этом сообщает "Русская планета".
Инцидент произошел около 10 часов утра в пятницу. На данном участке поезд мог развивать скорость до 250 километров в час.
В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего. Следователи и полицейские изучают все причины и обстоятельства случившегося.
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