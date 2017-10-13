"Сапсан" насмерть сбил подростка под Петербургом

Теги: санкт-петербург поезд Происшествие смерть

Скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил подростка в районе станции "Тосно" под Петербургом. На данном участке состав мог развивать скорость до 250 километров в час. Следователи и полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Следовавший из Санкт-Петербурга в Москву скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил подростка в районе станции "Тосно". Об этом сообщает "Русская планета".

Инцидент произошел около 10 часов утра в пятницу. На данном участке поезд мог развивать скорость до 250 километров в час.

В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего. Следователи и полицейские изучают все причины и обстоятельства случившегося.

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