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Извержение вулкана Сакурадзима на полуострове Осуми в японской префектуре Кагосима попало на видео. Пробуждение огнедышащей горы запечатлел охотник за стихийными бедствиями Джеймс Рейнольдс. Ролик он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Извержение вулкана в Японии попало на видео, которое снял охотник за стихийными бедствиями Джеймс Рейнольдс. Ролик он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Как передает "МИР24", экстремалу удалось стать свидетелем извержения стратовулкана Сакурадзима на полуострове Осуми в японской префектуре Кагосима, а также одного из вулканов группы Киришима на границе префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю.

From here I have a superb view of Sakurajima’s active Showa crater as well as Kirishima in distance! #spoiltvolcanobrat #volcano pic.twitter.com/5H41bs5zFd — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 12, 2017

Снял происходящее Рейнольдс с помощью квадрокоптера. Вулканы выбросили столб пепла на несколько тысяч метров.

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