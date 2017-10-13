Извержение вулкана в Японии попало на видео
Извержение вулкана Сакурадзима на полуострове Осуми в японской префектуре Кагосима попало на видео. Пробуждение огнедышащей горы запечатлел охотник за стихийными бедствиями Джеймс Рейнольдс. Ролик он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Извержение вулкана в Японии попало на видео, которое снял охотник за стихийными бедствиями Джеймс Рейнольдс. Ролик он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
Как передает "МИР24", экстремалу удалось стать свидетелем извержения стратовулкана Сакурадзима на полуострове Осуми в японской префектуре Кагосима, а также одного из вулканов группы Киришима на границе префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю.
Снял происходящее Рейнольдс с помощью квадрокоптера. Вулканы выбросили столб пепла на несколько тысяч метров.
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