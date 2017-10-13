Москвичка угнала у таксиста машину

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В московских Печатниках 28-летняя девушка, воспользовавшись отсутствием таксиста в салоне, угнала его автомобиль Renault. Подозреваемую поймали на Шоссейной улице. Ранее угонщица уже была судима за аналогичное преступление.

Сотрудники полиции задержали 28-летнюю москвичку, которую подозревают в угоне автомобиля Renault у водителя такси, сообщает ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в столичном районе Печатники. Во время поездки девушка попросила водителя остановить машину. Когда водитель отвлекся, она пересела на его кресло и уехала. Спустя некоторое время ее задержали на Шоссейной улице.

Свою вину угонщица признала. Выяснилось, что ранее она уже была судима за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

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