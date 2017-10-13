Шарапова сыграет на Кубке Кремля в Москве

Теги: Спорт москва шарапова теннис

Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Он пройдет в Москве с 14 по 22 октября. Шарапова прилетит в столицу сразу после окончания своего выступления на турнире WTA в китайском Тяньцзине и получит wild card в основную сетку "Кубка Кремля".

Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в столице с 14 по 22 октября. Об этом сообщается на сайте соревнования.

"В пятницу было подтверждено, что Мария прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления на турнире WTA в китайском Тяньцзине и получит wild card (специальное приглашение – ред.) в основную сетку от организаторов турнира", - говорится в сообщении.

В апреле текущего года Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В нынешнем сезоне она участвовала в шести турнирах, в том числе Открытом чемпионате США, где дошла до четвертого круга.

Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Со сборной России она в 2008 году выигрывала Кубок Федерации.

Читайте также:

Тарпищев: Шарапова хочет играть на Олимпиаде в Токио

Шарапова получила wild card для участия в Открытом чемпионате США

Шарапова получила вторую за год травму. Она пропустит турнир в Торонто