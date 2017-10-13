Путин призвал "ого-го как поработать" для улучшения жизни на селе

Теги: Общество путин сельское хозяйство

Социальная сфера в сельской жизни далека от того, чтобы назвать ее хорошей, заявил президент Владимир Путин. По его словам, властям нужно "ого-го как поработать" над решением проблем с низкими доходами, продолжительностью жизни, социальным обслуживанием населения на селе.

Ситуация на селе далека от удовлетворительной. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию сельского хозяйства, пишет "Интерфакс". Улучшению ситуации не способствуют даже хорошие темпы развития АПК.

"По очень многим показателям ситуация далека от того, чтобы назвать ее хорошей", - заявил президент, обратив внимание, в частности, на состояние дорожной сети в сельской местности.

В повышенном внимании нуждаются и проблема нехватки коек в сельских больницах и фельдшерско-акушерских пунктах, а также уровень доходов сельского населения.

"Продолжительность жизни в стране у нас сегодня 72,5 года, а на селе - 70,5 года, это показательно. По уровню доходов то же самое. Я уж не говорю о количестве учреждений культуры, их на селе значительно меньше. Поэтому здесь в том, что касается "социалки" нам еще ого-ого как надо поработать всем вместе", - призвал президент.

Читайте также:

Правительство добавило на поддержку сельского хозяйства 20 млрд рублей