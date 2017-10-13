В Москве погиб один из провалившихся в люк рабочих

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В Москве двое рабочих провалились в канализационный колодец. Как сообщил источник в экстренных службах города, один из них погиб.

Двое рабочих провалились в канализационный колодец на севере Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"Один из провалившихся в люк рабочих погиб", - сказал он.

Инцидент произошел в районе дома 118, корпус 1 на Дмитровском шоссе. Причина смерти погибшего рабочего не сообщается. По данным источника агентства "Москва", в колодце мог находится метан.