Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за звонка о бомбе

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Все офисы Райффайзенбанка по всей России эвакуировали из-за звонка об угрозе взрыва в одном из отделений. В банке отметили, что к ним поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации.

Райффайзенбанк эвакуировал все офисы в России из-за поступившего звонка об угрозе взрыва в одном из отделений. Об этом говорится в сообщении банка в социальной сети Facebook.

"К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр", - отметили в Райффайзенбанке.

В последнее время из-за звонков об угрозе взрыва по всей стране эвакуируют множество государственных структур и коммерческих организации. Также людей выводили и из различных торговых центров и кинотеатров.

В частности, в Москве среди "заминированных" объектов оказались все четыре аэропорта, Белорусский, Ярославский, Киевский, Курский и Рижский вокзалы, отель Marriott на Новом Арбате, гостиницы "Космос" и "Мосфильм", более 15 торговых центров, более 20 школ, детские сады и районные управы.

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