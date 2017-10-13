Никита Белых госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина"

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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина". Адвокаты ранее неоднократно заявляли о том, что у Белых постоянно ухудшается состояние здоровья. Уже после ареста ему были поставлены диагноз энцефалопатия и катаракта. Кроме того, он страдает сахарным диабетом.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, накануне был госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина", передает "Интерфакс".

"Моего подзащитного госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", врачи им сейчас занимаются", - сообщил агентству его адвокат Андрей Грохотов.

В августе 2016 года защита попросила перевести Белых из СИЗО под домашний арест из-за сахарного диабета. Однако Басманный суд отклонил просьбу. В январе 2017 года адвокат заявил, что Белых нужна профессиональная медицинская помощь. Позднее Белых на некоторое время перевели в больницу при "Матросской тишине".

Защита экс-губернатора ранее указывала на справку о состоянии здоровья Белых, показывающую, что с момента ареста здоровье подследственного резко ухудшилось. Отмечалось, что Белых испытывает постоянные головные боли, давление, проблемы с суставами. Кроме того, ему диагностировали катаракту и энцефалопатию второй степени - заболевание, при котором нарушаются мозговые ткани.

Бывший губернатор был задержан 24 июня 2016 года московском ресторане, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере. Экс-чиновник отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.

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