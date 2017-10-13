Генштаб России: под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии

Теги: сирия минобороны боевики генштаб Сирийский конфликт терроризм россия военный иг

Под контролем ИГ осталось менее 8% территории Сирии. По данным Генштаба ВС России, за прошедший месяц от террористов освободили 142 населенных пункта.

Боевики ИГ ("Исламское государство", деятельность этой террористической организации запрещена в России — TVC.RU) контролируют менее 15 тысяч квадратных километров на территории Сирии.

"На сегодняшний день под контролем ИГ остается 14 тысяч 800 квадратных километров, что составляет менее 8% сирийской территории", — цитирует "Интерфакс" начальника Главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского.

По его словам, Воздушно-космические силы России продолжат операцию против боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (также запрещена в России — TVC.RU) до их полного уничтожения. В прошлом месяце в Сирии удалось коренным образом переломить ситуацию в деле борьбы с террористами, добавил Рудской. В частности, от террористов были освобождены 142 населенных пункта.

Читайте также:

Российские военные разминировали более 60 зданий в Дейр-эз-Зоре

Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США

Жертвами трех взрывов в Дамаске стали девять человек