Трое вьетнамцев сбежали из школы-интерната под Псковом
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В Псковском области из школы-интернета сбежали трое подростков. В настоящее время их разыскивают полицейские. По предварительной информации, все подростки являются уроженцами Вьетнама.
Трое подростков сбежали из коррекционной школы-интерната в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
"Несовершеннолетние ушли из учреждения четыре дня назад и не вернулись. Представители интерната заявили об их пропаже в полицию", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские разыскивают подростков. По предварительной информации, все они являются уроженцами Вьетнама.
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