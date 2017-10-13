Украина запретила банкам принимать рубли с изображением Крыма

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Нацбанк Украины запретил проводить операции с российскими банкнотами и монетами, на которых изображены расположенные в Крыму объекты. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Данный запрет касается всех операций, в том числе обмена валюты и переводов денежных средств.

Национальный банк Украины запретил проводить операции с российскими банкнотами и монетами, на которых изображены объекты из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Запрет касается всех операций, в том числе обмена валюты. Кроме того, украинские банки и "Укрпочта" не смогут принимать или выплачивать переводы, используя банкноты с изображениями Крыма.

В Нацбанке отметили, что данное постановление вступит в силу 17 октября. Данное решение было принято для "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами".

Накануне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Они должны поступить в обращение до конца 2017 года. По итогам всероссийского голосования, на 200-рублевой банкноте появится изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе.

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