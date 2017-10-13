Сборная России по футболу в ноябре сыграет с Аргентиной и Испанией

Теги: Спорт футбол испания россия аргентина сборная

Российские футболисты в ноябре проведут два контрольных матча. Соперниками нашей команды станут сборные Аргентины и Испании. Обе встречи пройдут в России, однако о местах проведения и времени начала матчей станет известно позднее.

В ноябре сборная России по футболу проведет контрольные матчи с командами Аргентины и Испании. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз официально сообщает о том, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной России в ноябре. 11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября – Испании", - говорится в сообщении.

В РФС отметили, что обе встречи состоятся в нашей стране. При этом о местах проведения и времени начала матчей станет известно позднее. Эти контрольные игры будут последними для сборной России в текущем году.

Читайте также:

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном

Сборная России по футболу обыграла Южную Корею