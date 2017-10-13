Норвегия укрепит оборону вблизи российской границы

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Норвегия планирует провести передислокацию войск и укрепить оборону в северном районе Порсангер вблизи норвежско-российской границы. Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в пятницу заявила, что военное командование направит в этот район дополнительный батальон численностью около 400 бойцов.

Власти Норвегии проведут передислокацию войск и укрепят оборону вблизи норвежско-российской границы, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Как заявила министр обороны страны Ине Эриксен Сёрейде, военное командование направит около 400 бойцов в северный район Порсангер.

Эти меры направлены на то, чтобы быть готовыми отразить возможную военную агрессию, отметила она, не уточнив, от какой страны может исходить потенциальная опасность.

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