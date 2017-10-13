Украина отказывается предоставить Саакашвили политическое убежище

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, пожаловался, что Украина отказывается предоставить ему политическое убежище. По его словам, миграционная служба не отреагировала на его обращение, и все сроки истекли.

Миграционная служба Украины не отреагировала на обращение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, ранее лишенного украинского гражданства, о предоставлении ему политического убежища в стране. Об этом политик заявил на специальном брифинге.

"Они отказываются на это [заявление] реагировать. Все сроки истекли", - цитирует его ТАСС. Экс-губернатор также отметил, что адвокаты готовят судебный иск для восстановления его украинского гражданства.

Саакашвили 17 октября намерен провести в Киеве акцию, на которой предъявит властям "требования народа".

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