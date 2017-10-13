Сирийская армия вошла в самый крупный город под контролем ИГ

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Сирийская армия при поддержке российских ВКС добивает банды радикалов в провинции Дейр-эз-Зор. Правительственные войска вошли в самый крупный населенный пункт под контролем ИГ — в город Меядин. Террористы несут огромные потери, но у них все еще есть силы для ответных вылазок, жертвами которых становятся мирные жители.

Запрещенное в России "Исламское государство" пытается всеми силами запугать и остановить беженцев, передает "ТВ Центр". В Дейр-эз-Зоре боевики потеряли деревню Хатла. Ее отбил спецназ сирийской армии. Террористам отрезан еще один путь снабжения оружием, боеприпасами и рекрутами. При поддержке российских ВКС войска захватили два квартала и дорогу в Эль-Меядине, которая ведет к мосту через Ефрат. Эль-Меядин - последний крупный оплот боевиков. Сопротивление ослабевает с каждым днем. В пятницу в российском Минобороны заявили, что под контролем правительства арабской республики уже 92% территории страны.

Террористы стараются удержать Эль-Меядин и Дейр-эз-Зор любой ценой. Им на помощь в течение нескольких дней из соседнего Ирака просачивалось подкрепление. Войска коалиции, которые рапортуют о военных успехах, как-то странно не заметили, как через границу в Сирию пытались проникнуть более трех тысяч боевиков. Характерно, что в отрядах жителей Сирии и Ирака нет. Костяк - выходцы из Средней Азии.

"В результате решительных действий правительственных войск, при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей, контрнаступление ИГ было сорвано, основные силы бандформирований уничтожены", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Сергей Рудской.

Сорвана и попытка контрнаступления боевиков запрещенной в нашей стране "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе и Хаме. Террористы атаковали деревни, расположенные в зоне деэскалации, но были отброшены. Всего уничтожено 2,5 тысячи боевиков и 27 танков. Российский центр примирения сторон, продолжает доставлять гуманитарную помощь в лагеря беженцев. 300 продовольственных наборов, офицеры привели крестьянам из деревни Эр-Растан. Она тоже в зоне деэскалации, но пока еще занята боевиками. Наступление в этом районе развивается. И возможно, в конце месяца деревня будет освобождена.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".