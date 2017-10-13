Турция запретила принимать корабли из крымских портов

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Турция не будет принимать корабли, которые идут из портов Крыма. Об этом сообщил представитель Палаты судоходства Турции. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом. Соответствующее предписание получили все субъекты морских перевозок и портового бизнеса.

Турция отказалась принимать суда из крымских портов, передает РИА Новости. Как рассказал агентству представитель Палаты судоходства Турции, соответствующее предписание получили все субъекты морских перевозок и портового бизнеса.

"Порты в Крыму работают, совершаются неофициальные отгрузки, сведения об этом просачиваются, и чтобы предотвратить подобные инциденты, было принято такое решение", — отметил он, не уточнив, о каких отгрузках идет речь.

Накануне в украинской Генпрокуратуре заявили, что Киев договорился с Анкарой об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма.

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